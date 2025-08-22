Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Chypre du Nord
  3. İskele District
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Iskele District, Chypre du Nord

2 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
Condo 1 chambre
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
À propos du projet : À seulement 10 minutes de la plage à Bahçeler, Yeni İskele, Terra Life…
$185,634
Condo 1 chambre dans Bogazi, Chypre du Nord
Condo 1 chambre
Bogazi, Chypre du Nord
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
À propos du projet : À quelques minutes à pied de la plage à Yeni Boğaziçi, NEO Residence p…
$276,667
