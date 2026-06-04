Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Piscine

Maisons de ville Piscine à vendre en Iskele Belediyesi, Chypre du Nord

;
Trikomo
4
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Maison de ville 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Maison à deux étages 2+1 près de Long Beach 🌴🏖Une confortable maison de ville de deux étages…
$218,853
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Iskele Belediyesi, Chypre du Nord

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller