Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Terrasse

avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Iskele Belediyesi, Chypre du Nord

Trikomo
4
1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Bogazi, Chypre du Nord
Duplex 3 chambres
Bogazi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 6/12
Appartement duplex à Abelia Residence (Bogaz)Vue et emplacement incroyablesAppartement DUPLE…
$272,045
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Iskele Belediyesi, Chypre du Nord

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller