  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Duplex à vendre en Iskele Belediyesi, Chypre du Nord

1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
Duplex 3 chambres
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 410 m²
Nombre d'étages 2
Prêt à se déplacer dans une villa semi-détachée avec vue sur la mer et la montagne près de l…
$471,625
Agence
North Symbol
Langues
English, Русский, Türkçe
