  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Studios à vendre en Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord

Famagouste
7
2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 1
Surface 46 m²
Sol 10
Statut : Studio  Nombre de chambres : 1  Superficie totale : 46 m² Vue : sur la mer sur l…
$148,128
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Studio 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 10
Débloquez la maison de vos rêves : 15 % de réduction exclusive + 2 ans de garantie de locati…
$134,479
