Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord

Famagouste
7
11 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 10
Paradis au bord de la mer à Chypre-Nord ! Investissement de rêve dans Famagusta !Vivez dans …
$69,335
Laisser une demande
Studio dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Строящийся комплекс. Гарантия аренды студии 450 фунтов стерлингов в месяц. Гарантия ар…
$136,079
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Sol 1
Новый комплекс вилл и апартаментов. Дата ввода в эксплуатацию март 2022 г. Полностью с ремон…
$71,365
Laisser une demande
NicoleNicole
Studio 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 1
Surface 47 m²
$79,111
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Studio 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Studio 48 m ² In an elite complex 5 minutes   from the beach. The project will be located on…
$106,591
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Studio 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 118 m²
Sol 2
Это современный жилой комплекс, разработанный и спроектированный застройщиками Северного Кип…
$110,479
Laisser une demande
TekceTekce
Studio 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 1
Surface 46 m²
Sol 10
Statut : Studio  Nombre de chambres : 1  Superficie totale : 46 m² Vue : sur la mer sur l…
$148,128
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Studio dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Surface 37 m²
$80,811
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Studio dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 3
Продаётся на Риверсайде - студия. 3 этаж вид на Сезар. 40.5 Квадратных Метров. Цена…
$89,954
Laisser une demande
Vienna PropertyVienna Property
Studio 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 10
Débloquez la maison de vos rêves : 15 % de réduction exclusive + 2 ans de garantie de locati…
$134,479
Laisser une demande
Studio dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 1
Район Искеле. Рядом с Загидасом. Комплекс Park Residence. Не большая терраса, все налоги опл…
$82,244
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller