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Piscine Studios à vendre en Famagouste, Chypre du Nord

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 10
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$134,479
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Caractéristiques des propriétés en Famagouste, Chypre du Nord

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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