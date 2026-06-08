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Bungalows à vendre en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord

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Bungalow 2 chambres dans Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord
Bungalow 2 chambres
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 115 m²
Nombre d'étages 1
Maison confortable avec grand terrain à Karpaz 🌿☀️Une maison privée entièrement meublée est …
$353,747
T.V.A.
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