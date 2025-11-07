Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Degirmenlik Akincilar Belediyesi
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Degirmenlik Akincilar Belediyesi, Chypre du Nord

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Trachoni, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Trachoni, Chypre du Nord
Chambres 1
Surface 50 m²
Ce projet est idéalement situé au sud-ouest du centre-ville historique de Limassol dans la p…
$272,119
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Degirmenlik Akincilar Belediyesi, Chypre du Nord

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller