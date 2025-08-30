Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrain de golf

Maisons près du club de golf à vendre en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chypre du Nord

Agios Amvrosios
37
Agios Epiktitos
36
Kalogreia
3
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Kalogreia, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Kalogreia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nombre d'étages 2
Luxe moderne au bord de la mer !   À l’est de Girne (Kyrenia), dans le pittoresque qua…
$769,355
