Propriétées résidentielles à vendre en Préfecture de Tanger-Assilah, Maroc

Villa 7 chambres dans Tanger, Maroc
Villa 7 chambres
Tanger, Maroc
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
Duplex 5 chambres dans Tanger, Maroc
Duplex 5 chambres
Tanger, Maroc
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
$4,03M
Maison 18 chambres dans Tanger, Maroc
Maison 18 chambres
Tanger, Maroc
Nombre de pièces 18
Surface 980 m²
Nombre d'étages 3
Prix ​​sur demande
Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Tanger-Assilah, Maroc

