Propriétés d'investissement à vendre en Zabljak, Monténégro

propriété commerciale
8
hôtels
5
1 propriété total trouvé
Investissement 40 m² dans Zabljak, Monténégro
Investissement 40 m²
Zabljak, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
$431,165
Agence
Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
