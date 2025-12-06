Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Zabljak, Monténégro

INVESTMENT IN A TOURIST COMPLEX, DURMITOR MONTENEGRO + 1% DISCOUNT FROM US. dans Zabljak, Monténégro
INVESTMENT IN A TOURIST COMPLEX, DURMITOR MONTENEGRO + 1% DISCOUNT FROM US.
Zabljak, Monténégro
Le complexe touristique et la station-service sont situés dans le village de Motichki Gai, s…
Prix ​​sur demande
Hôtel 219 m² dans Zabljak, Monténégro
Hôtel 219 m²
Zabljak, Monténégro
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 219 m²
Exploitation d'une entreprise de location à vendre à Zabljak: maisons de vacances Maison de …
$324,703
Hôtel 228 m² dans Zabljak, Monténégro
Hôtel 228 m²
Zabljak, Monténégro
Chambres 5
Surface 228 m²
$227,923
NotarNotar
Hôtel 480 m² dans Zabljak, Monténégro
Hôtel 480 m²
Zabljak, Monténégro
Chambres 12
Nombre de salles de bains 6
Surface 480 m²
$629,408
Hôtel 132 m² dans Zabljak, Monténégro
Hôtel 132 m²
Zabljak, Monténégro
Surface 132 m²
A vendre est un local commercial entièrement équipé d'une superficie de 132 m2, situé dans l…
$440,576
