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Immobilier commercial en Virpazar, Monténégro

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 276 m² dans Virpazar, Monténégro
Propriété commerciale 276 m²
Virpazar, Monténégro
Nombre de salles de bains 3
Surface 276 m²
Nombre d'étages 3
Sur la première ligne du parc national du lac Skadar, dans le village de Virpazar, une maiso…
$1,16M
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