Immobilier commercial en Municipalité d'Ulcinj, Monténégro

fully operating industrial bakery dans Krute, Monténégro
fully operating industrial bakery
Krute, Monténégro
Surface 997 m²
Nombre d'étages 1
Boulangerie avec plus de 20 ans en affaires. Situé stratégiquement entre 2 villes costales U…
$1,11M
Hôtel 67 m² dans Ulcinj, Monténégro
Hôtel 67 m²
Ulcinj, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Vivez sur les rives les plus emblématiques du Porta Rai Beachfront Hotel & Residences – un c…
$446,757
Hôtel dans Ulcinj, Monténégro
Hôtel
Ulcinj, Monténégro
Chambres 15
L'hôtel couvre 500 m2 et est idéal pour le tourisme et l'hospitalité. Caractéristiques de l…
$1,75M
