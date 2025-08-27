Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de studios en Municipalité de Tivat, Monténégro

Tivat
3
5 propriétés total trouvé
Studio dans Radovici, Monténégro
Studio
Radovici, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
A vendre: Un tout nouveau studio non utilisé dans le prestigieux développement de la baie de…
$360,741
par mois
Studio dans Tivat, Monténégro
Studio
Tivat, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Studio moderne à Boka Place, Porto Montenegro – Premier investissement Découvrez cet appa…
$474,782
par mois
Studio dans Tivat, Monténégro
Studio
Tivat, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 22 m²
Sol 2/4
Ce tout nouveau Studio avec 22m2 d'espace intérieur + 9m2 mezzanine, situé au 1er étage de n…
$495
par mois
Studio dans Tivat, Monténégro
Studio
Tivat, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 20 m²
Pour la location à long terme - Studio avec mezzanine, patio et piscine, à Donja Lastva, Tiv…
$594
par mois
DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent dans Tivat, Monténégro
DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent
Tivat, Monténégro
Surface 20 m²
DON067Studio à Tivat pour location à long terme!Avec piscine.550€ par moisCe studio est situ…
$599
par mois
