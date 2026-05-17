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Loyer mensuel de immobiliers en Municipalité de Tivat, Monténégro

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Tivat
108
Donja Lastva
17
Krasici
8
Mrcevac
6
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150 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 4 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Un appartement spacieux et élégant de 4 chambres à louer situé dans le prestigieux bâtiment …
$1
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Tivat, Monténégro
Appartement 1 chambre
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 50 m²
Sol 3
Appartement de 1 chambre dans le centre de Tivat – Vue sur la mer, 50 m2Un confortable appar…
$932
par mois
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Appartement 2 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 2 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Surface 96 m²
Sol 3
Appartement de 2 Chambres à Seljanovo, Tivat – 96 m2, Animaux acceptésCet appartement spacie…
$1,412
par mois
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Appartement 2 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 2 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 75 m²
Location — Nouveau Appartement vue sur la mer à Tivat, Gornji Kalimanj Prix de location: 1 5…
$1,740
par mois
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Propriété commerciale 40 m² dans Tivat, Monténégro
Propriété commerciale 40 m²
Tivat, Monténégro
Surface 40 m²
Sol 1
Espace commercial à louer à long terme — Tivat, SeljanovoLocal commercial de 40 m2 disponibl…
$988
par mois
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Appartement dans Tivat, Monténégro
Appartement
Tivat, Monténégro
Stan je funkcionalno organizovan i nalazi se na trećem spratus. Posebnu vrijednost daje pros…
$1,409
par mois
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Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement 1 chambre dans Donja Lastva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Donja Lastva, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 47 m²
Sol 3
Location à court terme. Appartement de 1 chambre à Donja Lastva, Tivat – Vue sur la mer, 47 …
$235
par mois
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Appartement 2 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 2 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Surface 60 m²
Sol 2
Appartement de 2 Chambres à Louer à Tivat, Mažina – Terrasse, 60 m2Cet appartement de 2 cham…
$1,172
par mois
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A luxurious two-bedroom apartment 124m2 with an open view of the sea and a swimming pool is for rent in Tivat, Luštica. dans Tivat, Monténégro
A luxurious two-bedroom apartment 124m2 with an open view of the sea and a swimming pool is for rent in Tivat, Luštica.
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
A luxurious two-bedroom apartment 124m2 with an open view of the sea and a swimming pool is …
$3,815
par mois
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Maison 4 chambres dans Tivat, Monténégro
Maison 4 chambres
Tivat, Monténégro
Chambres 4
Surface 286 m²
A louer: Villa moderne avec vue panoramique sur la baie — Tivat, MonténégroPrix de location:…
$5,221
par mois
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Maison 4 chambres dans Tivat, Monténégro
Maison 4 chambres
Tivat, Monténégro
Chambres 4
Surface 830 m²
A louer: Villa moderne avec vue magnifique sur la mer — Tivat, MonténégroTaille de la villa:…
$4,069
par mois
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Appartement 2 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 2 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 90 m²
Sol 6
Appartement de 2 chambres à louer à Tivat, Seljanovo – 6ème étage, 90 m2Appartement à louer …
$1,154
par mois
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Duplex 2 chambres dans Krasici, Monténégro
Duplex 2 chambres
Krasici, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 119 m²
Appartement Duplex de luxe à vendre à Kotor, Monténégro – 119.2 m2 avec Panoramic Vue sur la…
$577,186
par mois
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Maison dans Tivat, Monténégro
Maison
Tivat, Monténégro
Izdaje se luksuzna vila u Tivtu – 330 m2 U ponudi je moderna, potpuno nova vila, smještena …
$5,872
par mois
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Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Appartement 3 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 3 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 100 m²
Sol 1
Disponible pour une location à long terme: un spacieux appartement rez de chaussée avec entr…
$1,769
par mois
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Appartement 1 chambre dans Tivat, Monténégro
Appartement 1 chambre
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 49 m²
Sol 2
Appartement de 1 chambre à Seljanovo, Tivat – Vue sur la mer, 49 m2Appartement moderne de 1 …
$1,355
par mois
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Maison 3 chambres dans Krasici, Monténégro
Maison 3 chambres
Krasici, Monténégro
Chambres 3
Surface 125 m²
Villa structure: 2 chambres, 2 salles de bains, terrasse-47,80m2, garage-39,56 m2. Piscine. …
$2,325
par mois
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Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Appartement 2 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 2 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Experience refined Adriatic living in this luxury 2-bedroom apartment located in Boka Place,…
$3,245
par mois
T.V.A.
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Maison 3 chambres dans Tivat, Monténégro
Maison 3 chambres
Tivat, Monténégro
Chambres 3
Surface 110 m²
Maison à louer à Tivat — Région de Kava, avec piscineUne belle maison entièrement meublée av…
$3,495
par mois
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Appartement 1 chambre dans Tivat, Monténégro
Appartement 1 chambre
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro Discover this spacious and styl…
$2,318
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Tivat, Monténégro
Appartement 1 chambre
Tivat, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 106 m²
Appartement moderne d'une chambre à coucher à Boka Place, Porto Monténégro – Prime Investmen…
$863,451
par mois
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Appartement 2 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 2 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Vivez une vie adriatique raffinée dans cet appartement de luxe de 2 chambres situé à Boka Pl…
$3,245
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 2 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 116 m²
Sol 2
La seule location à long terme disponible dans l'une des résidences les plus recherchées de …
$4,418
par mois
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Appartement 1 chambre dans Tivat, Monténégro
Appartement 1 chambre
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Appartement moderne d'une chambre à Boka Place, Porto Montenegro Découvrez cet appartement s…
$2,318
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 2 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 146 m²
Sol 1
La résidence d'élite Elena dans le complexe de Porto Montenegro est le choix idéal pour les …
$5,898
par mois
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Appartement dans Tivat, Monténégro
Appartement
Tivat, Monténégro
Surface 25 m²
Sol 2
Location longue durée — Studio moderne, Mazina, TivatUn studio moderne à louer à long terme …
$639
par mois
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Appartement 3 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 3 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 3
Surface 110 m²
Sol 2
· Situé au coeur de Porto Montenegro, dans le quartier nouvellement développé de Boka Place,…
$4,129
par mois
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Appartement 2 chambres dans Tivat, Monténégro
Appartement 2 chambres
Tivat, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 164 m²
Sol 3
Vous cherchez un appartement spacieux et élégant à Porto Monténégro? Ce luxueux appartement …
$5,232
par mois
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Apartment with a Sea View in Tivat for Rent dans Tivat, Monténégro
Apartment with a Sea View in Tivat for Rent
Tivat, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 3
Cet appartement est situé à Tivat. La mer et la plage sont à 600m de l'appartement. L'aéropo…
$812
par mois
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Appartement 2 chambres dans Donja Lastva, Monténégro
Appartement 2 chambres
Donja Lastva, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Surface 70 m²
Sol 2
Un appartement spacieux et lumineux dans le complexe exclusif Villa Jelena, situé dans le pr…
$1,416
par mois
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