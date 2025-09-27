Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Sutomore, Monténégro

hôtels
16
20 propriétés total trouvé
Hôtel 245 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 245 m²
Sutomore, Monténégro
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 245 m²
Un hôtel de 300 m2 est à vendre à Sutomore. L'hôtel se compose de 9 appartements. Chaque app…
$422,698
Hôtel 700 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 700 m²
Sutomore, Monténégro
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 700 m²
Zone objet: 450m2; Superficie: 1.000m2 Nombre d'appartements: 8; Superficie de chaque app…
Prix ​​sur demande
Hôtel dans Sutomore, Monténégro
Hôtel
Sutomore, Monténégro
Mini-hotel for sale in Ratac, Bar Riviera. The mini-hotel with a total area of 400m2 has …
$634,746
Hôtel 715 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 715 m²
Sutomore, Monténégro
Surface 715 m²
Hôtel moderne confortable, situé entre pins et cyprès dans une petite ville ke Sutomore, à s…
$1,97M
Entreprise établie 40 m² dans Sutomore, Monténégro
Entreprise établie 40 m²
Sutomore, Monténégro
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 40 m²
ID-1861 À vendre : Local avec deux studios à Sutomore – entreprise touristique prête à de…
$93,454
Hôtel 1 065 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 1 065 m²
Sutomore, Monténégro
Nombre de pièces 26
Surface 1 065 m²
Nombre d'étages 3
ID-1812 Entreprise touristique prête à vendre - Hôtel de 3 bâtiments avec piscine à Sutom…
$2,09M
Mini-Hotel with 9+ Rating on Booking.com for Sale in Sutomore dans Sutomore, Monténégro
Mini-Hotel with 9+ Rating on Booking.com for Sale in Sutomore
Sutomore, Monténégro
Nombre d'étages 3
ID-1778 - Mini-Hôtel avec 9+ Note sur Booking.com à vendre à SutomoreUne entreprise touristi…
$395,308
Hôtel dans Sutomore, Monténégro
Hôtel
Sutomore, Monténégro
Chambres 9
Hôtel de charme à vendre dans la ville pittoresque de Bar, comprenant un bâtiment de 356 m2 …
$732,393
Hôtel 245 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 245 m²
Sutomore, Monténégro
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 245 m²
245 m2A vendre est une maison résidentielle à Sutomore, Monténégro, d'une superficie de 245 …
$409,559
Hôtel 470 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 470 m²
Sutomore, Monténégro
Chambres 12
Nombre de salles de bains 6
Surface 470 m²
Nombre d'étages 2
La maison de 3 étages est une entreprise prête pour un hôtel avec 12 appartements. Il peut a…
$424,159
Hôtel 1 454 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 1 454 m²
Sutomore, Monténégro
Surface 1 454 m²
Vente urgente d'un hôtel au Monténégro par la mer avec sa plage — prix réduit de 45% !!! L'o…
$4,10M
Bureau 39 m² dans Sutomore, Monténégro
Bureau 39 m²
Sutomore, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Locaux commerciaux sur place d'une superficie de 39m2, plus une terrasse devant l'entrée. Il…
$75,838
Propriété commerciale 400 m² dans Sutomore, Monténégro
Propriété commerciale 400 m²
Sutomore, Monténégro
Surface 400 m²
Mini-hôtel à vendre à Ratats, Bar Riviera.Mini-hôtel avec une superficie totale de 400m2 dis…
$641,248
Hôtel 220 000 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 220 000 m²
Sutomore, Monténégro
Chambres 9
Nombre de salles de bains 8
Surface 220 000 m²
Aparthotel au Monténégro à vendre Dans le centre de Sutomore, à seulement 300 mètres de la …
$255,527
Hôtel 715 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 715 m²
Sutomore, Monténégro
Surface 715 m²
Hôtel moderne confortable, situé parmi les pins et les cyprès dans la petite ville de Sutomo…
$2,22M
Hôtel dans Sutomore, Monténégro
Hôtel
Sutomore, Monténégro
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 3
ID-2028  Appart-Hôtel/Bâtiment avec Restaurant et Appartements sur la Côte Monténégrine …
$515,601
Hôtel 700 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 700 m²
Sutomore, Monténégro
Chambres 23
Nombre de salles de bains 23
Surface 700 m²
L'hôtel est situé sur la rive de la mer, dans la partie isolée et la plus belle des plages d…
$2,22M
Hôtel 715 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 715 m²
Sutomore, Monténégro
Surface 715 m²
Hôtel moderne confortable, situé parmi les pins et les cyprès dans la petite ville de Sutomo…
$2,22M
Propriété commerciale 800 m² dans Sutomore, Monténégro
Propriété commerciale 800 m²
Sutomore, Monténégro
Nombre de pièces 22
Surface 800 m²
L'hôtel est situé à 50 mètres de la mer Il dispose de 800 mètres carrés d'espace de vie, 22 …
$2,06M
Hôtel 300 m² dans Sutomore, Monténégro
Hôtel 300 m²
Sutomore, Monténégro
Chambres 8
Surface 300 m²
A Sutomore, en dessous de l'autoroute, un hôtel de 300 m2 est à vendre. L'hôtel se compose d…
$479,820
