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Loyer mensuel de villas en Podgorica, Monténégro

30 propriétés total trouvé
villa de 5 chambres dans Miloja Pavlovica, Monténégro
villa de 5 chambres
Miloja Pavlovica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
In a mixed-use residential and commercial building, a new, fully furnished 180 m² duplex apa…
$2,318
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans Podgorica, Monténégro
villa de 3 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Surface 120 m²
Une maison de trois chambres entièrement meublée avec une cour clôturée et un parking privé …
$1,391
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans Podgorica, Monténégro
villa de 3 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Une maison familiale spacieuse et fonctionnelle est disponible à la location au tout début d…
$1,738
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans Podgorica, Monténégro
villa de 3 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Une spacieuse maison de 100 m2 est disponible à la location à Zagorić, idéal pour une famill…
$1,043
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans 11, Monténégro
villa de 3 chambres
11, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Une spacieuse maison de trois chambres à louer à Podgorica, situé sur la rue Dalmatinska dan…
$1
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans 11, Monténégro
villa de 3 chambres
11, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
A spacious three-bedroom house for rent in Podgorica, located on Dalmatinska Street in a qui…
$1
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans Podgorica, Monténégro
villa de 3 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Fully furnished house floor with a separate entrance located in Tološi, Podgorica.The proper…
$811
par mois
T.V.A.
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villa de 5 chambres dans Spasoja Raspopovica, Monténégro
villa de 5 chambres
Spasoja Raspopovica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
A fully furnished house of 200 m² is available for rent, located in a quiet area of Stari Ae…
$1,391
par mois
T.V.A.
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Villa de 6 chambres dans Miloja Pavlovica, Monténégro
Villa de 6 chambres
Miloja Pavlovica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
🏡 Maison spacieuse entièrement meublée avec 1600 m2 de cour à Gornja Gorica, Podgorica – à l…
$2,309
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans 82, Monténégro
villa de 3 chambres
82, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
A 160 m² house is available for rent, located on Dalmatinska Street in a quiet residential a…
$2,897
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Miloja Pavlovica, Monténégro
Villa 4 chambres
Miloja Pavlovica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
A luxury modern villa for rent in Podgorica, offering high-end design, advanced smart-home s…
$4,635
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Miloja Pavlovica, Monténégro
Villa 4 chambres
Miloja Pavlovica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Modern high-quality villa of approx. 225 m² in the residential area of Gornja Gorica, just 1…
$4,635
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Podgorica, Monténégro
Villa 4 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Surface 250 m²
Une spacieuse maison de quatre chambres entièrement équipée est disponible à la location à P…
$2,086
par mois
T.V.A.
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villa de 5 chambres dans Miloja Pavlovica, Monténégro
villa de 5 chambres
Miloja Pavlovica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Dans un immeuble résidentiel et commercial à usage mixte, un nouvel appartement duplex de 18…
$2,318
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans 28, Monténégro
Villa 4 chambres
28, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
$1
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans R 23, Monténégro
Villa 4 chambres
R 23, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Située dans le quartier désirable de Vranjske Njive, cette belle propriété offre 175 m2 d'es…
$2,897
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Kosmajska, Monténégro
Villa 4 chambres
Kosmajska, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 262 m²
Une prestigieuse villa de luxe de deux niveaux disponible à la location dans le quartier rés…
$5,184
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans R 23, Monténégro
Villa 4 chambres
R 23, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Located in the desirable Vranjske Njive neighborhood, this beautiful property offers 175 m² …
$2,897
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans 28, Monténégro
Villa 4 chambres
28, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
$1
par mois
T.V.A.
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Villa de 6 chambres dans Podgorica, Monténégro
Villa de 6 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Situation: Iva Andrića Street, Zagorica, près de la forêt du parc Gorica, à 1,5 km du centre…
$2,665
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans Podgorica, Monténégro
villa de 3 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Une spacieuse maison de 100 m2 est disponible à la location à Zagorić, idéal pour une famill…
$1,043
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans Podgorica, Monténégro
villa de 3 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Maison entièrement meublée avec une entrée séparée située à Tološi, Podgorica. La propriété …
$811
par mois
T.V.A.
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Villa de 6 chambres dans Podgorica, Monténégro
Villa de 6 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Location: Iva Andrića Street, Zagorica, near Gorica Park Forest, 1.5 km from the city center…
$2,665
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans 82, Monténégro
villa de 3 chambres
82, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Une maison de 160 m2 est disponible à la location, située sur la rue Dalmatinska dans un qua…
$2,897
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans Podgorica, Monténégro
villa de 3 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
A spacious and functional family house is available for rent at the very beginning of Donja …
$1,738
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Miloja Pavlovica, Monténégro
Villa 4 chambres
Miloja Pavlovica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Une villa moderne de luxe à louer à Podgorica, offrant un design haut de gamme, des systèmes…
$4,635
par mois
T.V.A.
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villa de 3 chambres dans Podgorica, Monténégro
villa de 3 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 120 m²
A fully furnished three-bedroom house with a fenced yard and private parking is available fo…
$1,391
par mois
T.V.A.
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villa de 5 chambres dans Spasoja Raspopovica, Monténégro
villa de 5 chambres
Spasoja Raspopovica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Une maison entièrement meublée de 200 m2 est disponible à la location, situé dans un quartie…
$1,391
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Podgorica, Monténégro
Villa 4 chambres
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Surface 250 m²
A spacious and fully equipped four-bedroom house is available for rent in Podgorica. The pro…
$2,086
par mois
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Miloja Pavlovica, Monténégro
Villa 4 chambres
Miloja Pavlovica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Villa moderne de haute qualité d'environ. 225 m2 dans le quartier résidentiel de Gornja Gori…
$4,635
par mois
T.V.A.
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