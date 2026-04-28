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Loyer mensuel de hôtels en Podgorica, Monténégro

4 propriétés total trouvé
Hôtel 126 m² dans Podgorica, Monténégro
Hôtel 126 m²
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Surface 126 m²
Un espace commercial de 126 m2 est disponible à la location dans le bâtiment de la ville, an…
$2,897
par mois
T.V.A.
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Hôtel 126 m² dans Podgorica, Monténégro
Hôtel 126 m²
Podgorica, Monténégro
Surface 126 m²
A commercial space of 126 m² is available for rent in the “Normal” building, formerly known …
$2,897
par mois
T.V.A.
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Hôtel 124 m² dans 90, Monténégro
Hôtel 124 m²
90, Monténégro
Surface 124 m²
124 m² commercial/business space in the center of Podgorica, in a highly visible and easily …
$2,318
par mois
T.V.A.
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Hôtel 124 m² dans 90, Monténégro
Hôtel 124 m²
90, Monténégro
Nombre de pièces 1
Surface 124 m²
124 m2 d'espace commercial dans le centre de Podgorica, dans un emplacement très visible et …
$2,318
par mois
T.V.A.
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