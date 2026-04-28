Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Podgorica
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Municipalité de Podgorica, Monténégro

Podgorica
41
41 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans 14 a, Monténégro
Studio 1 chambre
14 a, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
🏠 Najam Garsonjere - Ville de Kvart, Podgorica💶 350 € / mesečno📏 33 m2🚿 1 kupatilo Opis nekr…
$410
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans 4, Monténégro
Studio 1 chambre
4, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Suitable for students Long-term lease First floor Area: 33 m² Location: Obala Ribnice, very …
$464
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
🏠 Studio Appartement à louer, Zabjelo 📍 Lieu: rue Dušana Milutinovića, Zabjelo📐 Taille: 28 m…
$464
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans 917111353, Monténégro
Studio 1 chambre
917111353, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Rent: €400 / month Floor: 5th floor (2 elevators)Features: Fully furnished, air conditioning…
$464
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
🏢 À louer: Studio non meublé – 24 m2 – Zabjelo, Iva Vizina Street, près de Multikom ✨ Lumine…
$232
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans 14 a, Monténégro
Studio 1 chambre
14 a, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
📐 Superficie: 26 m2🏢 Étage : 5ème📍 Lieu: Ville Kvart💶 Prix: 370 € par mois Un studio moderne…
$429
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Zmaj Jovina, Monténégro
Studio 1 chambre
Zmaj Jovina, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
$464
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Un studio de 29 m2 entièrement meublé est disponible à la location, situé au rez-de-chaussée…
$406
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans 14 a, Monténégro
Studio 1 chambre
14 a, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Un studio entièrement meublé et équipé (33m2) est disponible à la location à City Kvart (Bât…
$448
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
🏢 For Rent: Unfurnished Studio – 24 m² – Zabjelo, Iva Vizina Street, near Multikom ✨ Bright …
$232
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans 4, Monténégro
Studio 1 chambre
4, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Convient aux étudiants Location à long terme Premier étage Superficie : 33 m2 Emplacement : …
$464
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
A fully furnished 29 m² studio apartment is available for rent, located on the high ground f…
$406
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 21 m²
$348
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio dans Podgorica, Monténégro
Studio
Podgorica, Monténégro
Surface 19 m²
A brand-new, never-occupied luxury studio apartment of 19 m² is available for rent or sale, …
$521
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Surface 25 m²
🏡 25 m² Studio Apartment for Rent – Master Kvart, Podgorica 📍 Located in Master Kvart, a pop…
$464
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans 917111353, Monténégro
Studio 1 chambre
917111353, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
Studio entièrement meublé de 27 m2 avec une belle terrasse à Master Kvart, l'un des complexe…
$521
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 21 m²
$348
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
🏠 Studio Apartment for Rent, Zabjelo 📍 Location: Dušana Milutinovića Street, Zabjelo📐 Size: …
$464
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans 14 a, Monténégro
Studio 1 chambre
14 a, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
📐 Area: 26 m²🏢 Floor: 5th📍 Location: City Kvart💶 Price: €370 per month A modern and well-mai…
$429
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans 917111353, Monténégro
Studio 1 chambre
917111353, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Location: 400 € / mois Etage: 5ème étage (2 ascenseurs) Caractéristiques: Entièrement meublé…
$464
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans , Monténégro
Studio 1 chambre
, Monténégro
Nombre de pièces 1
Surface 37 m²
Un appartement semi-studio très spacieux et lumineux de 37 m2 est disponible à la location, …
$452
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Studio entièrement meublé de 25 m2 est disponible à la location à Zabjelo, sur 4 Jula Street…
$348
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
A 32 m² studio apartment is available for rent in the Vezirov Most area, near the city cente…
$429
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans , Monténégro
Studio 1 chambre
, Monténégro
Nombre de pièces 1
Surface 37 m²
A very spacious and bright semi-studio apartment of 37 m² is available for rent, featuring a…
$452
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Svetlane Kane Radevic, Monténégro
Studio 1 chambre
Svetlane Kane Radevic, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
📏 Size: 30 m²📍 Location: Gorica C Bright, functional, and fully furnished studio, ideal for …
$464
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Fully furnished studio apartment of 25 m² is available for rent in Zabjelo, on 4 Jula Street…
$348
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Appartement attrayant à louer – Cozy et Moderne 🏡✨ Nous vous offrons un bel appartement à lo…
$381
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Tuski put, Monténégro
Studio 1 chambre
Tuski put, Monténégro
Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
A 30 m² apartment for rent, located at 57 Stanka Radonjića Blvd, on the 4th floor.The apartm…
$406
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Un appartement de 28 m2 entièrement meublé est disponible à la location dans le centre même …
$381
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Zmaj Jovina, Monténégro
Studio 1 chambre
Zmaj Jovina, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
$464
par mois
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller