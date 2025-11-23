Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Podgorica
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Municipalité de Podgorica, Monténégro

Podgorica
370
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Podgorica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Podgorica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 71 m²
Sol 1/4
Appartement spacieux au premier étage d'un immeuble de 4 étages dans le prestigieux quartier…
$190,388
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipalité de Podgorica

studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Podgorica, Monténégro

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller