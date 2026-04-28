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Studios à vendre en Municipalité de Podgorica, Monténégro

Podgorica
12
12 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans 7, Monténégro
Studio 1 chambre
7, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Move-in ready studio on the 7th floor (of 10) in a quality new building in the City Kej quar…
$98,494
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans 14 a, Monténégro
Studio 1 chambre
14 a, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
A fully furnished studio apartment for sale in the attractive City Kvart neighborhood.Locate…
$106,605
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans 14 a, Monténégro
Studio 1 chambre
14 a, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Un studio entièrement meublé à vendre dans le quartier attrayant de City Kvart. Situé au 7èm…
$106,605
T.V.A.
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Alanya HomeAlanya Home
Studio dans Podgorica, Monténégro
Studio
Podgorica, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
‍LIEU L'appartement est situé à Podgorica, à seulement 1 km du centre-ville, offrant un équi…
$105,908
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Studio 1 chambre dans 7, Monténégro
Studio 1 chambre
7, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Déménagement d'un studio au 7ème étage (de 10) dans un nouveau bâtiment de qualité dans le q…
$98,494
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 19 m²
Un tout nouveau studio de luxe de 19 m2 est disponible à la location ou à la vente, situé de…
$86,906
T.V.A.
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GrekodomGrekodom
Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 19 m²
A brand-new, never-occupied luxury studio apartment of 19 m² is available for rent or sale, …
$86,906
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 7
A vendre studio meublé de 33 m2, dans le nouveau grand immeuble rouge Gradnja Promet, dans u…
$84,444
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Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 2
A vendre studio meublé de 30 m2 dans un endroit attrayant - City Quart, à côté de Big Fashio…
$100,683
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Studio dans Podgorica, Monténégro
Studio
Podgorica, Monténégro
Surface 33 m²
Studio dans un nouveau bâtiment à Podgorica, Zabelo. L'appartement fait 33,89 m2 et est sit…
$59,934
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Studio 1 chambre dans Podgorica, Monténégro
Studio 1 chambre
Podgorica, Monténégro
Nombre de pièces 1
Surface 24 m²
Studio dans un nouveau bâtiment à Podgorica, Zabelo.L'appartement 23.75m2 est situé dans un …
$54,413
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Studio dans Podgorica, Monténégro
Studio
Podgorica, Monténégro
Surface 26 m²
A vendre studio dans un immeuble neuf à Podgorica. Le studio de 26 m2 dispose d'un séjour a…
$64,914
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Podgorica, Monténégro

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