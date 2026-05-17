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Appartements avec jardin à vendre en Municipalité de Podgorica, Monténégro

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Podgorica
772
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2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans , Monténégro
Appartement 3 chambres
, Monténégro
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 1
Vente urgenteUn appartement de trois chambres de 75m2 avec une cour clôturée de 60m2 est à v…
$162,778
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Agence
Horizon Real Estate
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Podgorica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Podgorica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 1
A vendre est un tout nouvel appartement de deux chambres dans le quartier luxueux de Podgori…
$241,826
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Types de propriétés en Municipalité de Podgorica

studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Podgorica, Monténégro

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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