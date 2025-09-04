Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Petrovac
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Petrovac, Monténégro

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Petrovac, Monténégro
Studio 1 chambre
Petrovac, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 2
Immobilier MonténégroA louer: studio meublé de 26m2 à Petrovac.Le studio est situé au 2ème é…
$408
par mois
