  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Tivat
  4. Complexe résidentiel Neksus

Complexe résidentiel Neksus

Tivat, Monténégro
depuis
$1,169
;
Complexe résidentiel Neksus
1
Laisser une demande
ID: 33324
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Nexus, Kawach. Appartements de classe Premium au bord de la mer avec un permis de séjour. Installation. Livraison 2026

Texte de l'annonce:

Complexe résidentiel Premium Nexus au Monténégro est un investissement dans le mode de vie de la mer Adriatique.

Le complexe est situé dans la zone exclusive de Kavach (Boka Kotor) - il est à seulement 5 minutes de l'aéroport de Tivat et à 10 minutes du centre historique de Kotor. L'équilibre parfait entre la vie privée dans la nature et la disponibilité de toutes les infrastructures touristiques.

📍 Lieu:

  • Aéroport de Tivat - 5 minutes en voiture

  • Kotor (Vieille Ville) – 10-15 minutes

  • Port Novi - le centre du yachting

  • Plages Adriatiques de première classe à distance de marche

🏛 Architecture et concept:
Lignes élégantes, vitrage panoramique et intégration organique dans le paysage. Les fenêtres offrent une vue sur les montagnes et la mer Adriatique. Ce n'est pas seulement un appartement, mais un resort personnel de niveau européen.

✨ L'infrastructure du complexe:

  • ✅ Piscine panoramique toute l'année (adultes + enfants) avec vue sur la mer

  • ✅ Restaurant avec cuisine de l'auteur

  • ✅ Coworking et salons pour le travail et le repos

  • ✅ Jardins confortables, chemins de randonnée, aire de jeux

  • ✅ Stationnement souterrain avec bornes de recharge pour véhicules électriques

  • ✅ Zone fermée, vidéosurveillance 24/7

  • ✅ Société de gestion professionnelle (service, nettoyage, concierge)

📐 Planification :
Appartements spacieux avec disposition réfléchie. Haute qualité de la construction, technologies modernes, possibilité de finition individuelle.

💎 Pourquoi c'est un investissement rentable:

  1. Permis de séjour du Monténégro - l'achat de biens immobiliers donne le droit d'obtenir un permis de séjour.

  2. Le marché en croissance - Kavach et Tivat - est un point d'attraction pour les touristes et les investisseurs, les prix augmentent régulièrement.

  3. Liquidité - appartements dans les complexes premium sont toujours en demande de loyer.

  4. Gestion - vous pouvez passer par le Code criminel et recevoir un revenu passif en euros.

💰 Conditions d'achat:

  • Installation du développeur à des conditions favorables

  • Possibilité de paiement en roubles/crypto-monnaie/espèces

  • Soutien juridique complet de la transaction clé en main

🗓 Livraison du complexe: 2026

Prêt à fournir:

  • Planification et prix courants des lots

  • Compte rendu de la présentation du projet

  • Calcul des versements individuels

  • Consultation sur un permis de séjour

Localisation sur la carte

Tivat, Monténégro
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Deluxe estate Budva
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Résidence Opatovo
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$405,029
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$885,113
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Monténégro
depuis
$104,144
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Monténégro
depuis
$125,815
Vous regardez
Complexe résidentiel Neksus
Tivat, Monténégro
depuis
$1,169
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Afficher tout Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Monténégro
depuis
$125,815
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 88–115 m²
5 objets immobiliers 5
Nous vous présentons un nouveau complexe résidentiel passionnant situé dans la station balnéaire pittoresque de Becici. Ce projet est l'incarnation du rêve d'une maison au bord de la mer, offrant la plupart des appartements avec une vue imprenable sur la mer.Développé à l'aide de technologie…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
114.7
412,934
Apartment 3 chambres
88.0
272,283 – 293,228
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Afficher tout Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Prcanj, Monténégro
depuis
$151,304
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
🌊 Investissement exclusif à Prchan - à seulement 80 mètres de la mer!La construction d'un complexe résidentiel unique est en cours dans l'un des endroits les plus prestigieux du Monténégro - dans la ville de Prchan, sur la rive de la baie de Boko-Kotor.📈 Ce n'est pas seulement de l'immobilie…
Agence
Red Feniks Montenegro
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Afficher tout Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$734,932
Nombre d'étages 2
Surface 165 m²
1 objet immobilier 1
Un nouveau complexe de villa dans un style moderne entouré d'une oliveraie dans la banlieue de la ville de Herceg Novi.Un total de 8 villas de 3 chambres sont disponibles à la vente, allant de 165 m2 d'espace intérieur.Le complexe est situé dans un quartier calme et verdoyant, à seulement tr…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller