Complexe résidentiel Neksus

Nexus, Kawach. Appartements de classe Premium au bord de la mer avec un permis de séjour. Installation. Livraison 2026

Texte de l'annonce:

Complexe résidentiel Premium Nexus au Monténégro est un investissement dans le mode de vie de la mer Adriatique.

Le complexe est situé dans la zone exclusive de Kavach (Boka Kotor) - il est à seulement 5 minutes de l'aéroport de Tivat et à 10 minutes du centre historique de Kotor. L'équilibre parfait entre la vie privée dans la nature et la disponibilité de toutes les infrastructures touristiques.

📍 Lieu:

Aéroport de Tivat - 5 minutes en voiture

Kotor (Vieille Ville) – 10-15 minutes

Port Novi - le centre du yachting

Plages Adriatiques de première classe à distance de marche

🏛 Architecture et concept:

Lignes élégantes, vitrage panoramique et intégration organique dans le paysage. Les fenêtres offrent une vue sur les montagnes et la mer Adriatique. Ce n'est pas seulement un appartement, mais un resort personnel de niveau européen.

✨ L'infrastructure du complexe:

✅ Piscine panoramique toute l'année (adultes + enfants) avec vue sur la mer

✅ Restaurant avec cuisine de l'auteur

✅ Coworking et salons pour le travail et le repos

✅ Jardins confortables, chemins de randonnée, aire de jeux

✅ Stationnement souterrain avec bornes de recharge pour véhicules électriques

✅ Zone fermée, vidéosurveillance 24/7

✅ Société de gestion professionnelle (service, nettoyage, concierge)

📐 Planification :

Appartements spacieux avec disposition réfléchie. Haute qualité de la construction, technologies modernes, possibilité de finition individuelle.

💎 Pourquoi c'est un investissement rentable:

Permis de séjour du Monténégro - l'achat de biens immobiliers donne le droit d'obtenir un permis de séjour. Le marché en croissance - Kavach et Tivat - est un point d'attraction pour les touristes et les investisseurs, les prix augmentent régulièrement. Liquidité - appartements dans les complexes premium sont toujours en demande de loyer. Gestion - vous pouvez passer par le Code criminel et recevoir un revenu passif en euros.

💰 Conditions d'achat:

Installation du développeur à des conditions favorables

Possibilité de paiement en roubles/crypto-monnaie/espèces

Soutien juridique complet de la transaction clé en main

🗓 Livraison du complexe: 2026

Prêt à fournir: