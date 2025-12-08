Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Ljesnica
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Ljesnica, Monténégro

2 propriétés total trouvé
Maison 8 chambres dans Ljesnica, Monténégro
Maison 8 chambres
Ljesnica, Monténégro
Chambres 8
Maison à vendre à Dobra Eau - seulement 150 m de la plage!Nous offrons à la vente une maison…
$424,555
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Ljesnica, Monténégro
Maison 2 chambres
Ljesnica, Monténégro
Chambres 2
Surface 225 m²
$298,717
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ljesnica, Monténégro

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller