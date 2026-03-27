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Appartements à vendre en Kostanjica, Monténégro

2 BHK
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12 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans 54, Monténégro
Appartement 2 chambres
54, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
A vendre, un appartement est proposé dans un nouveau complexe à Kostanica, sur la première l…
$289,714
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Appartement 2 chambres dans Geshtenja, Monténégro
Appartement 2 chambres
Geshtenja, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Nous vous présentons un merveilleux appartement avec 2 chambres et sa propre cour dans un co…
$300,514
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Monteonline
Langues
English, Русский, Српски
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Appartement 2 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Kostanjica, Monténégro
Chambres 2
Appartement à vendre à Kotor, quartier Kostanjica. L'appartement a une superficie totale de …
$348,759
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OneOne
Appartement 3 chambres dans Geshtenja, Monténégro
Appartement 3 chambres
Geshtenja, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
L'appartement avec sa propre piscine est situé dans un complexe dans le village de Kostanits…
$531,679
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Appartement 2 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Kostanjica, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Superficie : 92m2 (72 m2 + 20 m2 de terrasse)Chambres: 2Salles de bains: 2Kotor, Kostanjica,…
$424,150
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Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Kostanjica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Kotor, Kostanjica, appartement exclusif de deux chambres, dans un complexe résidentiel conçu…
$397,911
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Nils OttNils Ott
Appartement 3 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Appartement 3 chambres
Kostanjica, Monténégro
Chambres 3
Bienvenue dans cet appartement de 126 m2 situé dans le quartier pittoresque de Kostanitsa. …
Prix ​​sur demande
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Appartement 2 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Kostanjica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
A vendre, un appartement est proposé dans un nouveau complexe à Kostanica, sur la première l…
$294,724
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Appartement 2 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Kostanjica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Superficie: 84m2Chambres: 2Terrasse: 16m2Salles de bains: 1StationnementKotor, Kostanjica, a…
$391,584
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Appartement dans Kostanjica, Monténégro
Appartement
Kostanjica, Monténégro
Nous vous présentons à la vente appartements et villas dans un complexe qui est prévu pour l…
Prix ​​sur demande
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Appartement 2 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Kostanjica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Cet appartement de deux chambres entièrement rénové est situé dans le complexe résidentiel s…
$464,567
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Appartement 3 chambres dans Kostanjica, Monténégro
Appartement 3 chambres
Kostanjica, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
Bienvenue dans un exquis appartement de 126 m2 situé dans le quartier pittoresque de Kostanj…
$482,394
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