Condos à vendre en Kolašin, Monténégro

Condo 1 chambre dans Kolašin, Monténégro
Condo 1 chambre
Kolašin, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Découvrez un appartement neuf, luxueux et inoccupé d'une chambre à vendre dans un condo-hôte…
$178,393
