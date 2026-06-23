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Entreprise à vendre en Kolašin, Monténégro

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Entreprise établie 51 m² dans Kolašin, Monténégro
Entreprise établie 51 m²
Kolašin, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 4/4
Nous offrons à la vente des appartements dans un hôtel moderne et complexe résident géré par…
$344,734
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