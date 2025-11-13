Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Kolašin, Monténégro

propriété commerciale
7
immeubles de placement
4
3 propriétés total trouvé
Hôtel 300 m² dans Kolašin, Monténégro
Hôtel 300 m²
Kolašin, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 300 m²
A vendre un hôtel-villa à Kolasin, place - Selishte, près de Kolasin, vers la station de ski…
$540,765
Laisser une demande
Hôtel 104 m² dans Kolašin, Monténégro
Hôtel 104 m²
Kolašin, Monténégro
Chambres 1
Surface 104 m²
Station de ski de Kolashin. Complexe fermé de vingt villas de luxe Altitude 900m. La dista…
$302,723
Laisser une demande
Hôtel 13 574 m² dans Kolašin, Monténégro
Hôtel 13 574 m²
Kolašin, Monténégro
Surface 13 574 m²
Discover the allure of Montenegro with this latest investment opportunity – a future 4* hote…
$4,61M
Laisser une demande
