Propriétés d'investissement à vendre en Municipalité de Kolašin, Monténégro

Investissement 45 m² dans Drpe, Monténégro
Investissement 45 m²
Drpe, Monténégro
Chambres 133
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nombre d'étages 7
Nous portons à votre attention un hôtel 5 étoiles dans le centre de Kolasin.SPA et centre de…
$292,831
Investissement 45 m² dans Izlasci, Monténégro
Investissement 45 m²
Izlasci, Monténégro
Chambres 93
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nombre d'étages 5
L'hôtel est situé sur le territoire du centre de ski 1460, à quelques mètres des pistes de s…
$292,831
Investissement dans Babljak, Monténégro
Investissement
Babljak, Monténégro
Nombre de salles de bains 100
Nombre d'étages 4
Kolašin 1600 est la plus haute station de Monténégrin, qui est située dans la partie sud de …
$292,831
Investissement 45 m² dans Municipalité de Kolašin, Monténégro
Investissement 45 m²
Municipalité de Kolašin, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nombre d'étages 4
Le nouvel hôtel 4 étoiles Bjelasica 1450, situé sur la montagne du même nom et à côté de la …
$292,831
Investissement dans Kolašin, Monténégro
Investissement
Kolašin, Monténégro
Aujourd'hui, le Monténégro est le seul État d'Europe à avoir mis en place un programme d'inv…
$270,289
