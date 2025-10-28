Hôtels à vendre en Municipalité de Kolašin, Monténégro

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtel 45 m² dans Municipalité de Kolašin, Monténégro
Hôtel 45 m²
Municipalité de Kolašin, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Le nouveau 4 étoiles Bjelasica 1450, situé sur la montagne du même nom et à côté de la célèb…
$259,596
Hôtel 13 574 m² dans Kolašin, Monténégro
Hôtel 13 574 m²
Kolašin, Monténégro
Surface 13 574 m²
Discover the allure of Montenegro with this latest investment opportunity – a future 4* hote…
$4,61M
Hôtel 1 m² dans Municipalité de Kolašin, Monténégro
Hôtel 1 m²
Municipalité de Kolašin, Monténégro
Surface 1 m²
Land for sale in Petrovac, Budva Riviera. This is urbanized land that has papers for buildin…
$1
Hôtel 45 m² dans Izlasci, Monténégro
Hôtel 45 m²
Izlasci, Monténégro
Chambres 133
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nous portons à votre attention un hôtel 5 étoiles dans le centre de Kolasin. SPA et centre d…
$259,596
Hôtel 300 m² dans Kolašin, Monténégro
Hôtel 300 m²
Kolašin, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 300 m²
A vendre un hôtel-villa à Kolasin, place - Selishte, près de Kolasin, vers la station de ski…
$540,765
Hôtel 500 m² dans Municipalité de Kolašin, Monténégro
Hôtel 500 m²
Municipalité de Kolašin, Monténégro
Surface 500 m²
Площадь бруто 600 кв.м, нето 500 кв.м 6 номеров по 20 кв.м 3 апартамента по 50 кв.м Первый э…
$949,842
Hôtel 104 m² dans Kolašin, Monténégro
Hôtel 104 m²
Kolašin, Monténégro
Chambres 1
Surface 104 m²
Station de ski de Kolashin. Complexe fermé de vingt villas de luxe Altitude 900m. La dista…
$302,723
Hôtel 45 m² dans Izlasci, Monténégro
Hôtel 45 m²
Izlasci, Monténégro
Chambres 93
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
L'hôtel est situé sur le centre de ski 1460, à quelques mètres des pistes de ski. Situé dans…
$259,596
Hôtel 1 m² dans Municipalité de Kolašin, Monténégro
Hôtel 1 m²
Municipalité de Kolašin, Monténégro
Surface 1 m²
Development Project Near Sveti Stefan for Sale. Looking for a prime real estate investment o…
$1
Hôtel dans Babljak, Monténégro
Hôtel
Babljak, Monténégro
Nombre de salles de bains 100
Kolašin 1600 — la plus haute station du Monténégrin, située dans la partie sud du massif de …
$260,072
Hôtel 957 m² dans Municipalité de Kolašin, Monténégro
Hôtel 957 m²
Municipalité de Kolašin, Monténégro
Chambres 11
Nombre de salles de bains 12
Surface 957 m²
This beautiful hotel for sale Budva is located in the Bay of Buljarica. Only 100m from the b…
$2,66M
