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Studios à vendre en Herceg Novi, Monténégro

19 propriétés total trouvé
Studio dans Lustica, Monténégro
Studio
Lustica, Monténégro
Surface 46 m²
Permis de séjour pour l'immobilier✅Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité…
$666,484
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Studio 1 chambre dans Municipalité de Herceg Novi, Monténégro
Studio 1 chambre
Municipalité de Herceg Novi, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 1/4
Le complexe exclusif est situé dans un emplacement idéal avec des calendriers panoramiques s…
$151,839
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Studio 3 chambres dans Podi, Monténégro
Studio 3 chambres
Podi, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Sol 1/3
Monténégro. Vraiment. Le bonheur🌏🇲🇪Un complexe privé de villas et appartements élégants à He…
$672,459
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Studio dans Kumbor, Monténégro
Studio
Kumbor, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 1
Appartements neufs à vendre à Kumbora, Herceg Novi district 🌅Numéro d'identification : 515📍 …
$154,265
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ATI Real Estate
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Studio dans Herceg Novi, Monténégro
Studio
Herceg Novi, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
‍LIEU Cet appartement est situé dans la municipalité de Herceg Novi, à 6 km du centre-ville…
$126,315
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Studio 1 chambre dans Igalo, Monténégro
Studio 1 chambre
Igalo, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2
Un studio clé en main lumineux et spacieux d'une superficie de 40 mètres carrés dans un nouv…
$143,965
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Melrose VillasMelrose Villas
Studio 3 chambres dans Podi, Monténégro
Studio 3 chambres
Podi, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Sol 1/3
Permis de séjour pour l'immobilier✅Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité…
$648,864
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Studio dans Lustica, Monténégro
Studio
Lustica, Monténégro
Surface 36 m²
Sol 2/3
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$312,718
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Studio dans Lustica, Monténégro
Studio
Lustica, Monténégro
Surface 36 m²
Sol 2/3
Permis de séjour pour l'immobilier✅Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité…
$316,674
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Studio 1 chambre dans Kumbor, Monténégro
Studio 1 chambre
Kumbor, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1/4
🏢Студии на продажу в жилом комплексе Цены от 124 700 евро за квартиру . Квартиры будут с…
$145,380
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Red Feniks Montenegro
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Studio dans Lustica, Monténégro
Studio
Lustica, Monténégro
Surface 45 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$523,134
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Studio dans Herceg Novi, Monténégro
Studio
Herceg Novi, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
‍LIEU Cet appartement est situé à Herceg Novi, dans le centre-ville. La mer et la plage son…
$101,400
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Studio dans Lustica, Monténégro
Studio
Lustica, Monténégro
Surface 45 m²
Permis de séjour pour l'immobilier✅Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité…
$526,232
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Studio 3 chambres dans Podi, Monténégro
Studio 3 chambres
Podi, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Sol 3/3
Monténégro. Vraiment. Le bonheur🌏🇲🇪Un complexe privé de villas et appartements élégants à He…
$625,269
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Studio dans Igalo, Monténégro
Studio
Igalo, Monténégro
Surface 23 m²
Sol 2
Herceg Novi Igalo   Studio 23 m2 rénové dans un immeuble résidentiel, équipé d'électro…
$71,287
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Studio dans Baošići, Monténégro
Studio
Baošići, Monténégro
Herceg Novi Baosici   Studio à vendre à Baosici.   Le studio est situé au dessus…
$82,652
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Studio dans Igalo, Monténégro
Studio
Igalo, Monténégro
Surface 25 m²
Herceg Novi Igalo   Nous vendons un magnifique appartement, un studio de 25 m2 dans un…
$73,870
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Studio dans Provodina, Monténégro
Studio
Provodina, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
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Studio dans Herceg Novi, Monténégro
Studio
Herceg Novi, Monténégro
Surface 24 m²
Herceg Novi Topla Studio cosy 24 m2 avec vue mer dans un immeuble neuf. Il y a un parking…
$73,354
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