  2. Monténégro
  3. Herceg Novi
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Herceg Novi, Monténégro

2 propriétés total trouvé
Investissement 51 m² dans Herceg Novi, Monténégro
Investissement 51 m²
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 3
Cet appartement spacieux et lumineux de 51 m2 est situé au troisième étage d'un bâtiment mod…
$154,629
Investissement 520 m² dans Đenovići, Monténégro
Investissement 520 m²
Đenovići, Monténégro
Chambres 8
Surface 520 m²
Baie de Boka Kotorskaya, district de Genovichi. Projet d'investissement d'un immeuble de qua…
$523,656
