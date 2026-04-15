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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

Herceg Novi
5
Kumbor
3
Lustica
3
Baošići
6
Appartement Supprimer
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6 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Baošići, Monténégro
Appartement 1 chambre
Baošići, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 2
Découvrez le mélange parfait de confort et de commodité avec ce charmant appartement meublé …
$465
par mois
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Appartement 3 chambres dans Kumbor, Monténégro
Appartement 3 chambres
Kumbor, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Sol 1
Appartement exceptionnel à louer dans la belle Kumbor, Herceg Novi. Cet appartement est enti…
$1,279
par mois
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Appartement 1 chambre dans Josice, Monténégro
Appartement 1 chambre
Josice, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 2
A louer est un bel appartement meublé à Bijela, Herceg Novi, idéal pour un séjour de longue …
$523
par mois
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Appartement 1 chambre dans Baošići, Monténégro
Appartement 1 chambre
Baošići, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 2
Cet appartement confortable de 1 chambre, niché dans le paisible village de Baosici, Herceg …
Prix ​​sur demande
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Appartement 1 chambre dans Baošići, Monténégro
Appartement 1 chambre
Baošići, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 1
Si vous aimez la paix, le calme et une vue sur la mer, c'est l'occasion idéale pour vous. Un…
$465
par mois
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Appartement 1 chambre dans Baošići, Monténégro
Appartement 1 chambre
Baošići, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 1
Si vous êtes un fan de la baie, de la mer et de l'atmosphère chaleureuse, c'est une excellen…
$465
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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