Loyer mensuel de propriété en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

Herceg Novi
4
Lustica
4
Kumbor
3
Prijevor
3
22 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Herceg Novi, Monténégro
Maison 3 chambres
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
For rent – a spacious and comfortable house for long-term rental in Herceg Novi.The house co…
$1,288
par mois
Appartement 1 chambre dans Podi, Monténégro
Appartement 1 chambre
Podi, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Loué !!!Consultez notre site pour d'autres offreswww.RentalsMontenegro.comHN065Cet apparteme…
$489
par mois
Villa 4 chambres dans Kumbor, Monténégro
Villa 4 chambres
Kumbor, Monténégro
Nombre de pièces 10
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
This recently renovated 4-bedroom villa, located above the PORTONOVI resort, is available fo…
$2,939
par mois
Appartement 3 chambres dans Prijevor, Monténégro
Appartement 3 chambres
Prijevor, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 155 m²
Sol 5
Сдается трехкомнатная квартира с панорамным видом на море недалеко от Будвы, ПриеворThe near…
$1,171
par mois
Appartement 3 chambres dans Baošići, Monténégro
Appartement 3 chambres
Baošići, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 2
Three bedroom duplex apartment for rent in Baosici, Herceg Novi, with a view of the sea.The …
$1,054
par mois
Appartement 2 chambres dans Lustica, Monténégro
Appartement 2 chambres
Lustica, Monténégro
Chambres 2
#Rent_pour_la_saison_LustiqueNuméro d'identification 32📍 Louer un appartement dans le comple…
$170
par mois
Appartement dans Lustica, Monténégro
Appartement
Lustica, Monténégro
#Rent_pour_la_saison_LustiqueNuméro d'identification 32📍 Louer un appartement dans le comple…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Lustica, Monténégro
Appartement
Lustica, Monténégro
#Najam_za_sezonu_LušticaNuméro d'identification 32📍 Iznajmite stan u elitnom kompleksu Lusti…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Baošići, Monténégro
Propriété commerciale
Baošići, Monténégro
Izdaje se prostran poslovni prostor, ukupne povrsine 1150m2, na izuzetnoj lokaciji u Baosici…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Prijevor, Monténégro
Appartement 1 chambre
Prijevor, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 1
One-bedroom apartment for rent in Prijevor, near Budva, close to Jaz beach. The apartment ha…
$468
par mois
Villa 4 chambres dans Municipalité de Herceg Novi, Monténégro
Villa 4 chambres
Municipalité de Herceg Novi, Monténégro
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
Échapper au paradis avec notre superbe villa de 4 chambres située sur la belle plage de Zele…
$1
par mois
Appartement 3 chambres dans Herceg Novi, Monténégro
Appartement 3 chambres
Herceg Novi, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 4/4
Modern 3 bedroom apartment for long term in Topla area, close to new international Adriatica…
$1,660
par mois
Appartement 2 chambres dans Prijevor, Monténégro
Appartement 2 chambres
Prijevor, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
A spacious and modern furnished two-bedroom apartment of 80 m² is available for rent on the …
$995
par mois
Atterrir 4 chambres dans Herceg Novi, Monténégro
Atterrir 4 chambres
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Élégante Nouvelle Méditerranée Villa avec mer et montagne Vues – Baie de Kotor Découvrez …
$989,129
par mois
Apartment for rent with three bedrooms in Herceg Novi, Kumbor area dans Kumbor, Monténégro
Apartment for rent with three bedrooms in Herceg Novi, Kumbor area
Kumbor, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 2/2
Numéro d'identification : 2155Appartement à louer avec trois chambres à Herceg Novi, région …
$1,518
par mois
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi dans Municipalité de Herceg Novi, Monténégro
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi
Municipalité de Herceg Novi, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
HN068 Long term rental One and a half bedroom apartment near Town Center – Herceg Novi …
Prix ​​sur demande
Hôtel 67 m² dans Lustica, Monténégro
Hôtel 67 m²
Lustica, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Situé dans le prestigieux quartier Horizon de la baie de Luštica, cet appartement de luxe de…
$802,940
par mois
Appartement 1 chambre dans Municipalité de Herceg Novi, Monténégro
Appartement 1 chambre
Municipalité de Herceg Novi, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Long Term Rental One Bedroom Apartment In Djenovici, with pool and parking space This coz…
$659
par mois
Appartement 1 chambre dans Herceg Novi, Monténégro
Appartement 1 chambre
Herceg Novi, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Long Term Rental Luxury One Bedroom Apartment Close To The Sea In Djenovići, Herceg Novi …
$754
par mois
Maison 4 chambres dans Herceg Novi, Monténégro
Maison 4 chambres
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 4
Surface 400 m²
A unique opportunity for a luxury getaway in complete privacy and tranquility! Nestled in th…
$995
par mois
Duplex 2 chambres dans Kumbor, Monténégro
Duplex 2 chambres
Kumbor, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 3
Real Estate, Montenegro, Herceg NoviA two-bedroom duplex apartment for rent in Kumbor, locat…
$819
par mois
Villa 4 chambres dans Baošići, Monténégro
Villa 4 chambres
Baošići, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Real Estate, MontenegroModern villa with a pool for rent in Baošići, Herceg Novi.The villa i…
$4,683
par mois
