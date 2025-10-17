Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Herceg Novi
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Garage

Loyer mensuel de appartements avec garage en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

Lustica
3
Prijevor
3
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Prijevor, Monténégro
Appartement 1 chambre
Prijevor, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 1
One-bedroom apartment for rent in Prijevor, near Budva, close to Jaz beach. The apartment ha…
$468
par mois
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
