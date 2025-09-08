Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Donja Lastva
  4. Résidentiel
  5. Copropriété
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Condos à vendre en Donja Lastva, Monténégro

Copropriété Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 2 chambres
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 67 m²
Sol 3/4
text
$238,509
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 2 chambres dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 2 chambres
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
text
$298,900
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Donja Lastva, Monténégro

avec Garage
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller