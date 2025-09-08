Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Donja Lastva
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Donja Lastva, Monténégro

12 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 1 chambre
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nombre d'étages 4
Appartements à vendre dans un élégant complexe résidentiel de quatre étages situé dans un em…
$168,729
Condo 1 chambre dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 1 chambre
Donja Lastva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 66 m²
Sol 1/4
La maison résidentielle est située sur la première ligne de la côte Adriatique - à seulement…
$409,729
Condo 2 chambres dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 2 chambres
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 147 m²
Sol 4/4
Nous portons à votre attention un exquis appartement de deux chambres dans la zone prestigie…
$573,949
Condo dans Donja Lastva, Monténégro
Condo
Donja Lastva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Nombre d'étages 5
Dans le quartier pittoresque de Donja Lastva, situé dans la ville de Tivat, il est prévu de …
$140,475
Condo 2 chambres dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 2 chambres
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Complexe d'appartements dans un quartier calme près du centre-villeNous sommes heureux de vo…
$386,537
Condo 2 chambres dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 2 chambres
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
Appartement de deux chambres à vendre dans un nouveau complexe résidentiel dans le centre de…
$468,530
Condo 1 chambre dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 1 chambre
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 3/3
Vente d'appartements dans un complexe de luxe Nous vous présentons un appartement dans un n…
$182,755
Condo 2 chambres dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 2 chambres
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
$412,276
Condo 1 chambre dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 1 chambre
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 3/3
$164,702
Condo 2 chambres dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 2 chambres
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 67 m²
Sol 3/4
$238,509
Condo 1 chambre dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 1 chambre
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nombre d'étages 4
$152,062
Condo 2 chambres dans Donja Lastva, Monténégro
Condo 2 chambres
Donja Lastva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
$298,900
