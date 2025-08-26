Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Magasins à vendre en Monténégro

2 propriétés total trouvé
Boutique 615 m² dans Radanovici, Monténégro
Boutique 615 m²
Radanovici, Monténégro
Surface 615 m²
Découvrez une opportunité d'investissement exceptionnelle au Monténégro – une propriété comm…
$1,62M
Laisser une demande
Boutique 284 m² dans Municipalité de Kolašin, Monténégro
Boutique 284 m²
Municipalité de Kolašin, Monténégro
Surface 284 m²
Welcome to the exclusive commercial space in the heart of Tivat, Montenegro. This property i…
$1,02M
Laisser une demande
