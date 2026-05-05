avec garage Studios à vendre en Budva, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Studio dans Budva, Monténégro
Studio
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 23 m²
Sol 2
Grand studio avec vue sur la mer dans la résidence "Montenegrina", Budva 🌅Numéro d'identific…
Prix ​​sur demande
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Agence
ATI Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Српски, Crnogorski
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Caractéristiques des propriétés en Budva, Monténégro

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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