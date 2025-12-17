Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
avec terrasse Studios à vendre en Budva, Monténégro

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans , Monténégro
Studio 1 chambre
, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 3
Studio à Budva avec vue sur la montagneStudio confortable de 34 m2 — prêt à emménager ou à l…
$104,636
T.V.A.
