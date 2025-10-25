Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de des bureaux en Budva, Monténégro

1 propriété total trouvé
Bureau 32 m² dans Budva, Monténégro
Bureau 32 m²
Budva, Monténégro
Chambres 1
Surface 32 m²
Office space for rent in the "The Old Bakery" complex in Budva.This spacious unit is located…
$581
par mois
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
