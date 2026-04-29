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Loyer mensuel de d'immeubles de placement en Budva, Monténégro

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Investissement 190 m² dans Budva, Monténégro
Investissement 190 m²
Budva, Monténégro
Chambres 1
Surface 190 m²
Sol 10
Une terrasse sur le toit de 190 m2 avec vue panoramique dans le village de Vidikovac, Budva,…
$1,758
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Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
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