  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à plusieurs niveaux à vendre en Budva, Monténégro

1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Budva, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
An incredibly spacious two-level apartment with five (!) bedrooms in the center of Budva is …
$341,876
Agence
First Realty
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
