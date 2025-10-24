Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Budva, Monténégro

3 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Budva, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
In the very center of the city we offer for sale a spacious apartment with two bedrooms. …
$197,217
First Realty
English, Русский, Српски, Crnogorski
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Budva, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 314 m²
Luxury Penthouse for Sale in Dukley Gardens Total Area: 314 m² Description: • 3 spa…
$3,73M
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Budva, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
An incredibly spacious two-level apartment with five (!) bedrooms in the center of Budva is …
$341,876
First Realty
English, Русский, Српски, Crnogorski
