Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Résidentiel
  5. Copropriété
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Condos à vendre en Budva, Monténégro

Copropriété Supprimer
Tout effacer
14 propriétés total trouvé
Condo 3 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Sol 1/3
text
$582,340
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 14
text
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Sol 8/15
text
$315,630
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Tut TravelTut Travel
Condo 3 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Sol 6/9
text
$455,817
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol -1/10
text
$402,815
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Surface 90 m²
text
$546,266
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Sol 4/5
text
$154,603
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 2/5
text
$329,821
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
text
$443,197
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nombre d'étages 4
text
$164,163
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Nombre d'étages 7
text
$194,800
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Sol 3/4
text
$303,208
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
text
$865,606
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 3/4
text
$207,677
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram

Caractéristiques des propriétés en Budva, Monténégro

avec Garage
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller