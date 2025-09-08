Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Budva, Monténégro

Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 14
Ne manquez pas la chance d'acheter un appartement dans le luxueux Côte d ' Ivoire 5* Hôtel &…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Sol 8/15
Appartement d'une superficie de 77 m2 au 8ème étage avec une belle vue sur la mer et la viei…
$350,226
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Surface 90 m²
Pour la première fois en vente un appartement exclusif de 2 pièces dans une maison d'élite a…
$620,802
AdriastarAdriastar
Condo 3 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 6
Nous vous proposons à la vente un magnifique appartement dans une nouvelle maison moderne si…
$333,828
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 2/5
Bel appartement élégant avec vue sur la vieille ville et l'île St. Nicholas Description de …
$374,824
Condo 3 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 236 m²
Sol 2/3
Les appartements sont situés sur la mer Adriatique sur le territoire du complexe résidentiel…
$1,84M
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Sol 2/6
Complexe résidentiel de luxe moderne dans le centre de Budva près de l'hôtel Alexander et Sl…
Prix ​​sur demande
Condo 3 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 3 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 3/6
A votre attention, un nouveau complexe résidentiel en construction dans le centre calme de l…
$345,541
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Sol 9/13
Complexe résidentiel multifonctionnel de luxe Porto Budva. Le complexe est situé sur la pre…
$356,520
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 5/8
A vendre est un appartement entièrement meublé avec deux chambres, situé au 5ème étage d'une…
$128,846
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Nombre d'étages 14
Appartement spacieux avec vue panoramique sur la mer dans le complexe "Harmony", BudvaDans l…
$456,817
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 6/8
Appartement à vendre à Budva, Maslinak district Lieu: Maslin Street, BudvaPrix: 160.000 euro…
$187,412
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Nombre d'étages 5
Nous vous présentons un nouveau complexe résidentiel en construction dans la capitale de la …
Prix ​​sur demande
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 4/5
A vendre un appartement spacieux de 2 chambres avec une disposition moderne et un excellent …
$368,967
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 9/11
Appartement très confortable avec 1 chambre, une superficie de 51 m2 avec vue imprenable sur…
$245,978
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 119 m²
Sol 2/7
Nous offrons à votre attention un appartement spacieux et lumineux situé dans l'un des bâtim…
$473,215
Condo dans Budva, Monténégro
Condo
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 1/7
Le nouveau complexe résidentiel au cœur de Budva ROYAL CENTRAL RESIDENCE est une excellente …
$150,867
Condo 3 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 123 m²
Nombre d'étages 3
Un projet exclusif d'une grande entreprise de construction sur Budva, à seulement 350 mètres…
$556,379
Condo 3 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Sol 6/9
Appartement spacieux à Budva avec vue sur la mer! Vous cherchez l'endroit idéal pour vivre …
$503,670
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Nombre d'étages 7
Complexe résidentiel de luxe à Budva : investissement dans le style, le confort et la santé …
$221,380
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 10/13
A vendre élégant appartement de 1 chambre dans le prestigieux complexe "Fountain" au cœur de…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 4
Appartements exclusifs à vendre dans un complexe fermé avec piscine dans la ville de Budva. …
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol -1/10
Nous vous présentons un luxueux appartement d'une chambre dans un complexe résidentiel prest…
$445,104
Condo dans Budva, Monténégro
Condo
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 16
Complexe résidentiel sur 1 ligne dans la ville de Budva, se compose de plusieurs bâtiments.L…
$139,388
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Sol 2/7
Appartement confortable dans une nouvelle maisonA vendre Appartement d'une chambre de 45 m2 …
$263,548
Condo dans Budva, Monténégro
Condo
Budva, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 23 m²
Nombre d'étages 10
Un nouveau complexe résidentiel en construction à Budva. Le complexe est en cours de constru…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans Budva, Monténégro
Condo 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Appartement d'une chambre à vendre dans le prestigieux complexe Dukley Residence donnant sur…
$503,670
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 2/5
L'appartement est situé dans un petit complexe résidentiel dans un quartier calme de Budva, …
$179,213
Condo 2 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Sol 11/16
Spacieux appartement de trois chambres dans un luxueux complexe résidentiel sur la première …
$548,180
Condo 3 chambres dans Budva, Monténégro
Condo 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 3/5
A vendre une nouvelle maison de confort à Budva. Excellent emplacement - à seulement 3 minut…
$456,817
Caractéristiques des propriétés en Budva, Monténégro

