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Loyer mensuel d'un bien une villa avec jardin en Municipalité de Budva, Monténégro

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Budva
7
Sveti Stefan
5
2 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Lapcici, Monténégro
Villa 1 chambre
Lapcici, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 1
Situé à seulement 10 minutes en voiture du centre de Budva, Villa à Lapcici offre le mélange…
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Villa 15 chambres dans Becici, Monténégro
Villa 15 chambres
Becici, Monténégro
Chambres 15
Nombre de salles de bains 12
Surface 350 m²
Sol 3
Nous sommes heureux de vous présenter une offre exclusive pour la location d'une villa situé…
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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